POL-PDNR: Geldbörsendiebstahl aus einem PKW

Altenkirchen (ots) - Am Samstag, dem 16.09.2023, kam es gegen 11:40 Uhr zu einem erneuten Raubüberfall auf den Lotto-Laden in der Markstraße in Altenkirchen. Ein männlicher, mit Sturmhaube maskierter Täter erpresste unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld im dreistelligen Bereich. Er flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Im Hähnchen. Da er sich vor dem Geschäft die Sturmhaube ausgezogen und dabei von Zeugen ...

mehr