POL-LIP: Lemgo - Alkoholisierter Fahrzeugführer mit Diebesgut an Bord

Im Rahmen einer Alkoholkontrolle am frühen Samstagmorgen auf der Rintelner Straße in Lemgo wurde bei einem 28jährigen Fahrzeugführer aus Bramsche festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv und dem Fahrzeugführer musste daher eine Blutprobe entnommen werden. Im Wageninneren wurde zahlreiches originalverpacktes Werkzeug aufgefunden, bei welchem es sich augenscheinlich um Diebesgut handelt. Aufgrund des Verdachtes der Beteiligung an einem Bandendiebstahl und auch aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls wurde der Fahrzeugführer festgenommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

