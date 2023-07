Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Ladendetektiv geschlagen.

Lippe (ots)

Ein Ladendetektiv im Marktkauf in der Hoffmannstraße wurde am Mittwoch (13.07.2023) leicht verletzt, nachdem er zwei Männer, die er beim Ladendiebstahl beobachtet hatte, ansprach. Einer der Tatverdächtigen schlug mit einem Schild auf den 40-Jährigen ein und biss ihn in den Arm.

Auch als die Polizei dazukam, waren die Tatverdächtigen aggressiv und leisteten Widerstand. Die beiden 24- und 25-jährigen Männer konnten jedoch fixiert und auf die Polizeiwache gebracht werden.

Der 24-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn besteht zusätzlich der Tatverdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

