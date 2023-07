Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Umfangreiches Diebesgut in Pkw sichergestellt

Lippe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht auf der Lemgoer Straße in Barntrup, wurden in dem Pkw zahlreiche originalverpackte Elektrowerkzeuge aufgefunden. Da es sich augenscheinlich um Diebesgut handelte, wurden die Werkzeuge sichergestellt. Die drei Insassen des Pkw wurden vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes auf Bandendiebstahl wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell