Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Umweltschutzeinsatz im Industriegebiet

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Esborn wurden heute um 08:08 Uhr zu einem Umweltschutzeinsatz auf einem Firmengelände im Altenhofer Weg alarmiert. Vor Ort hatte sich ein Lkw, aus ungeklärter Ursachen, seinen Tank aufgerissen und es liefen ca. 500 Liter Dieselkraftstoff aus. Zunächst wurden durch die Einsatzkräfte Auffangwannen unter das Leck gestellt und die umliegenden Kanaleinläufe abgedichtet. Da erhebliche Mengen des Kraftstoffes in ein Regenrückhaltebecken und einen Bachlauf gelaufen waren, wurden die Untere Wasserbehörde, der Stadtbetrieb und das Ordnungsamt ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert. In Absprache mit den entsprechenden Behörden wurden mehrere Ölschlängel im Wasser gesetzt und Saugvlies auf dem Wasser verteilt. Mit der Beseitigung der Verunreinigung auf der Wasserfläche und der Hoffläche wurde eine Spezialfirma beauftragt. Der restliche Kraftstoff aus dem Fahrzeugtank wurde mittels einer Pumpe in einen IBC-Container gepumpt. Nach einer ausgiebigen Materialschlacht durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten diese den Einsatz nach guten fünf Stunden beenden und die Einsatzstelle an einen Firmenverantwortlichen übergeben. Die nächsten Tage stehen jetzt noch umfangreiche Reinigungs- und Aufräumarbeiten an.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell