Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Scheune eingebrochen - Diebstahl aus Umkleidekabine - Katalysator gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

In Scheune eingebrochen

Alsfeld. Eine Scheune in der Straße "Zwischen den Wegen" in Angenrod wurde zwischen Mittwochmorgen (15.11.) und Donnerstagmorgen (16.11.) Ziel unbekannter Täter. Zunächst öffneten die Einbrecher eine Tür der Feldscheune gewaltsam. Anschließend stahlen sie darin aufbewahrte Werkzeuge im Wert von circa 400 Euro. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen etwa 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Umkleidekabine

Schotten. Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend (16.11.), zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr, mehrere Mobiltelefone der Marke I-Phone, eine Busfahrkarte sowie ein Personaldokument und ein Paar Nike Dunk Low Turnschuhe in der Größe 45 aus einer Umkleidekabine einer Sporthalle im Lindenweg. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 3.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen

Alsfeld. In der Nacht zu Donnerstag (16.11.) demontierten Unbekannte einen Katalysator im Wert von rund 850 Euro aus einem weißen Mercedes Sprinter. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Firmengelände in der Straße "An der Hessenhalle". An dem Sprinter entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell