Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Ladendiebstahl gesucht

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (14. Februar) hat ein bislang unbekannter Täter in einem Schuhgeschäft in der Straße "In den Höfen" in Altenhundem ein paar Schuhe gestohlen. Zunächst beobachtete eine Mitarbeiterin, wie ein Mann ein Paar weiße Sneaker der Marke U.S. Polo anprobierte. Anschließend lief er mit den angezogenen Schuhen aus dem Laden heraus, ohne diese zu bezahlen. Der Unbekannte lief in Richtung Wigey. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Bei dem Täter soll es sich um einen circa 40 Jahre alten Mann handeln, der eine blaue Jacke und eine dunkle Hose trug. Zudem hatte er einen dunkleren Hautton und einen kurzen Bart.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

