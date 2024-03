POL-SO: Bad Sassendorf - Radfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Wickede-Mönchengladbach (ots) - Am 22.10.2023 und am 04.11.2023 kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Wilhelm-Raabe-Weg. In einem Fall hebelten die Einbrecher gewaltsam eine Balkontür auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nachdem die Täter das gesamte Haus nach Wertgegenständen durchsuchten, flüchteten sie mit ihrer Tatbeute - Bargeld und Schmuck - in unbekannte Richtung. Auch im zweiten Fall hebelten die Einbrecher eine Balkontür ...

