Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher gefasst

Wickede-Mönchengladbach (ots)

Am 22.10.2023 und am 04.11.2023 kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Wilhelm-Raabe-Weg. In einem Fall hebelten die Einbrecher gewaltsam eine Balkontür auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nachdem die Täter das gesamte Haus nach Wertgegenständen durchsuchten, flüchteten sie mit ihrer Tatbeute - Bargeld und Schmuck - in unbekannte Richtung. Auch im zweiten Fall hebelten die Einbrecher eine Balkontür auf, stiegen in das Haus ein, flüchteten jedoch ohne Diebesgut erlangt zu haben, vom Tatort. Die Soester Kriminalpolizei sicherte die Spuren vom Tatort akribisch und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Am 22.02.2024 wurde ein verdächtiger VW auf der Autobahn 52 in Höhe Mönchengladbach angehalten und kontrolliert. Der Fahrer wies sich den Polizeibeamten gegenüber zunächst mit gefälschten Ausweisdokumenten aus. Im Laufe der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Fahrer, einen 46-jährigen Mazedonier, ein Haftbefehl vorlag. Auch der Beifahrer, ein 32-jähriger Mazedonier, wurde per Haftbefehl gesucht. Beide Männer, die keinen festen Wohnsitz haben, wurden festgenommen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der 46-Jährige anhand der in Wickede gesicherten Einbruchsspuren, als Täter identifiziert werden. Ob er und der 32-Jährige für weitere Taten verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Beide befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.(dk)

