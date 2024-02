Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Untersuchungshaft nach mehreren Ladendiebstählen

Soest - Hamm (ots)

Am 26.04.24 um 15:45 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Brüderstraße in Soest zu einem Ladendiebstahl.

Der Dieb, ein 21-jähriger Algerier, machte sich dann mit seiner Beute über den Arm in Richtung eines zweiten Modegeschäftes, ebenfalls in der Brüderstraße.

Hier fiel der Verkäuferin allerdings auf, dass es sich wohl um gestohlene Ware aus einem anderen Geschäft handeln muss. Darauf angesprochen flüchtete der Bewohner der ZUE Soest in unbekannte Richtung. Das Einzige was der Mitarbeiterin blieb, war ein Mantel, den sie dem Täter vom Arm reißen konnte und Videoaufzeichnungen.

Bei Ermittlungen durch die EK Prio der Polizei Soest in der ZUE Soest in einem anderen Fall wurde der Tatverdächtige dann zufällig von zwei Beamten wiedererkannt. Auf die Tat angesprochen gab er diese auch zu. Und nicht nur das - auch drei weitere Ladendiebstähle in Hamm wurden aufgeklärt. Hier war der 21-jährige ebenfalls durch seine Klauerei aufgefallen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist der Algerier seit heute in Untersuchungshaft und wartet auf sein Verfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell