POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Rüthen-Kellinghausen (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es um 23:15 Uhr in der Magdalenenstraße in Rüthen-Kellinghausen zu einem versuchten Diebstahl aus einem PKW. Ein 66-jähriger Zeuge konnte ein Audi mit eingeschaltetem Licht und Motor in einer Einfahrt beobachten. Eine bislang unbekannte Person machte sich dann an einem der dort geparkten Fahrzeuge zu schaffen. Der 66-jährige sprach den Täter an, worauf dieser ...

