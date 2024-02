POL-SO: Transporter in Flammen

Soest - Hamm (ots) - Am 26.04.24 um 15:45 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Brüderstraße in Soest zu einem Ladendiebstahl. Der Dieb, ein 21-jähriger Algerier, machte sich dann mit seiner Beute über den Arm in Richtung eines zweiten Modegeschäftes, ebenfalls in der Brüderstraße. Hier fiel der Verkäuferin allerdings auf, dass es sich wohl um gestohlene Ware aus einem anderen Geschäft handeln muss. ...

mehr