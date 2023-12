POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw in Wildeshausen aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte haben aus einem in Lemwerder abgestellten Kleintransporter Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Donnerstag, 28. Dezember 2023, 20:00 Uhr, bis Freitag, 29. Dezember 2023, 07:00 Uhr, beschädigten sie eine Scheibe des in der Hauptstraße in Altenesch geparkten Transporters. So konnten sie Werkzeuge ...

mehr