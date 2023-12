Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Kleintransporter in Lemwerder +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben aus einem in Lemwerder abgestellten Kleintransporter Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Donnerstag, 28. Dezember 2023, 20:00 Uhr, bis Freitag, 29. Dezember 2023, 07:00 Uhr, beschädigten sie eine Scheibe des in der Hauptstraße in Altenesch geparkten Transporters. So konnten sie Werkzeuge entwenden, die im Fahrgastraum aufbewahrt wurden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Wer am Tatort in Höhe der Straße "Schreiers Huk" verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell