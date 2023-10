FW-M: Ausgedehnter Brand in Ladengeschäft (Waldtrudering)

Feuerwehr München

Donnerstag, 19. Oktober 2023, 8.54 Uhr

Wasserburger Landstraße

Bei einem Brand in den Lagerräumen eines Ladengeschäfts ist am Donnerstagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden, Menschen wurden nicht verletzt. Als ein Mitarbeiter gegen 9 Uhr das Ladengeschäft betrat, bemerkte er Brandgeruch und alarmierte die Feuerwehr. Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine dichte Rauchentwicklung sichtbar. Aus dem Geschäftsgebäude schlugen im ersten Obergeschoß bereits aus mehreren Fenstern die Flammen. Sofort wurde ein Löschangriff über die Drehleiter eingeleitet. Ein Atemschutztrupp ging in das erste Obergeschoß vor und begann mit einem C-Strahlrohr die Brandbekämpfung im Innenangriff. Weitere Atemschutztrupps unterstützten bei der Brandbekämpfung, so konnten die Flammen durch die etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Zur Kontrolle wurde das Dach des Gebäudes an zwei Stellen geöffnet, um eine Brandausbreitung auf den Dachstuhl ausschließen zu können. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude anschließend entraucht.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Durch die Löschmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Wasserburger Landstraße.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist der Feuerwehr nicht bekannt.

