Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgängerin verletzt

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Herzog-Adolf-Weg, in Höhe der Hausnummer 9. Eine 58-jährige Frau aus Soest befuhr mit ihrem Dacia den Herzog-Adolf-Weg in Richtung Arnsberger Straße. In Höhe der Unfallstelle überquerte zeitgleich eine 57-Jährige den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung des Spielplatzes. Es kam zur Kollision, bei der die Fußgängerin auf die Fahrbahn stürzte. Die Soesterin wurde anschließend schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden.(dk)

