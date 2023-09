Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Frontalzusammenstoß nach Sekundenschlaf in Elmlohe - eine Person lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Geestland-Elmlohe. Am heutigen Morgen (06.09.2023) ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Elmlohe. Ein 54-jähriger Geestländer war mit seinem VW Transporter in der Straße Am Beek (K62), aus Richtung Kührstedt kommend, unterwegs, als er innerorts etwa in Höhe der Einmündung Mühlenweg in den Gegenverkehr geriet. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem BMW einer 55-jährigen Schiffdorferin, welche in Richtung Kührstedt fuhr. Der Transporter kippte nach der Kollision auf die Seite. Der BMW kam stark beschädigt am Fahrbahnrand zum Stehen. Die Fahrerin des BMW wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Transporters erlitt nur leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war der Tranporterfahrer aufgrund von Übermüdung eingeschlafen ("Sekundenschlaf"). Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Die Strecke ist aktuell noch für die Unfallaufnahme mit aufwändiger Spurensuche gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell