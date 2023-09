POL-CUX: Motorradfahrer bei Unfall auf der Oste-Brücke der B73 schwer verletzt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Geestland. Am Montag (04.09.2023) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland in zwei Fällen Pkw mit geführten Anhängern. In beiden Fällen waren die Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE zum Führen ihrer Kombination. So mussten ein 23-jähriger Bremerhavener gegen 07:30 Uhr in Langen und ein 37-jähriger Bremerhavener gegen 16:45 Uhr in Drangstedt ...

mehr