Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Montag (04.09.2023) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland in zwei Fällen Pkw mit geführten Anhängern. In beiden Fällen waren die Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE zum Führen ihrer Kombination. So mussten ein 23-jähriger Bremerhavener gegen 07:30 Uhr in Langen und ein 37-jähriger Bremerhavener gegen 16:45 Uhr in Drangstedt jeweils ihre Fahrt beenden. In beiden Fällen müssen sich die Fahrzeughalter ebenfalls verantworten, da diese jeweils die Fahrten mit ihren Pkw inkl. Anhänger gestattet bzw. zugelassen haben dürften.

