POL-CUX: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (Lichtbild in der Anlage)

Geestland/Bad Bederkesa. Am gestrigen Sonntag (03.09.2023) kam es gegen 11:25 Uhr auf der Landesstraße 119, zwischen dem Drangstedter und dem Kürstedter Kreisel, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Geestländer wollte mit seinem Transporter nach links abbiegen. Er übersah hierbei einen bereits im Überholvorgang befindlichen, 49-jährigen Mann aus Jork auf seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer in einen Straßengraben geschleudert. Er erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

