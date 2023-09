Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmooor

Cuxhaven (ots)

Wingst - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Am Samstag, den 02.09.2023, gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Armstorf die Straße Höden in Richtung der B 73. Ohne auf das herannahende Fahrzeug zu achten, querte ein 8-jähriges Kind in Höhe Hausnummer 39 - hinter einem Busch hervorkommend - die Fahrbahn. Der 22-jährige versuchte noch durch eine Lenkbewegung nach links dem Kind auszuweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Trotz der Reaktion des Pkw-Fahrers kam es zum Zusammenstoß mit diesem, wobei das Kind leicht am Bein verletzt wurde.

Cadenberge - Trunkenheit im Straßenverkehr/ Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am Samstag, den 02.09.2023, gegen 02:50 Uhr, wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Hemmoor in Cadenberge, Am Markt, einen Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Deshalb wurde diesem mittels TOP-Anlage Haltezeichen gegeben. Diese wurden von ihm ignoriert und er beschleunigte seinen Pkw VW Golf stark, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Im Rahmen dieser Flucht wurde der Pkw innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h geführt. Nach einem Fluchtweg von ca. 1,5 Kilometern konnte das Fahrzeug angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 22-jährige Cadenberger unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der junge Mann musste sich daraufhin der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wird gegen ihn ein weiteres Verfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Zu konkreten Gefährdungen anderer war es während seiner Flucht nicht gekommen.

