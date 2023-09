Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Trunkenheit am Steuer

Durmersheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag konnten Polizeikräfte einen alkoholisierten Autofahrer in der "Rastatter Straße" stoppen. Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle überprüften die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen 1:20 Uhr einen 63-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz. Nach einer Atemalkoholüberprüfung stellten die Beamten einen Wert von knapp über einem Promille bei dem Mann fest. Zur Erhebung einer Blutentnahme wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

/ju

