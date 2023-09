Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Suchmaßnahmen - Verirrter Rollerfahrer nach Sturz unversehrt wiedergefunden

Offenburg (ots)

Der Notruf eines mit seinem Roller gestürzten, 38-Jährigen, sorgte am frühen Donnerstag um 1:15 Uhr zu einer Suchaktion. Da der Gestürzte seinen Standort nur schwer beschreiben konnte und die Verbindung zu den Mann anschließend abgebrochen ist, waren die Einsatzkräfte auf der Suche nach dem Rollerfahrer. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen, die sich über die Nacht und den Donnerstagmorgen erstreckten, involvierten sowohl mehrere Streifenbesatzungen als auch den zweimaligen Einsatz eines Polizeihubschraubers. Trotz der umfangreichen Suche und weitgehender Recherchen, konnte der Mann zunächst nicht aufgefunden werden. Das Suchgebiet erstreckte sich über mehrere Feldwege zwischen Offenburg, Appenweier bis hin zu Hesselbach (Oberkirch). Die Bemühungen der Einsatzkräfte wurden schließlich um 10:15 Uhr am Donnerstagmorgen eingestellt, als sich der 38-Jährige bei Familienangehörigen meldete, die anschließend die Polizei informierten. Er gab an, dass er in der Nacht von einem Freund abgeholt worden war. Ermittlungen zu den Hintergründen des gesamten Vorfalls wurden aufgenommen.

/ma

