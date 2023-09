Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Auto abgeschleppt

Rheinmünster (ots)

Der Skoda eines 60-jährigen Mannes wurde am Mittwoch gegen 8:30 Uhr aus einem ausgeschilderten Naturschutzgebiet abgeschleppt. Das Fahrzeug des vermeintlichen Fluggastes soll bereits vor zwei Wochen in dem Gebiet abgestellt worden sein. Unbekannte Personen haben in der Zwischenzeit beide Kennzeichen des Fahrzeugs entfernt. Beamte des Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster haben weitere Ermittlungen in die Wege geleitet.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell