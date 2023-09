Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Fahrradfahrer leicht verletzt

Friesenheim (ots)

Ein 10-Jähriger zog sich im Zuge eines Sturzes mit seinem Rad am Mittwochnachmittag in der "Lahrstraße" leichte Verletzungen zu. Der Junge war gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad in der besagten Straße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf eine, vor ihm fahrende, Radfahrerin überholen. Durch dieses Manöver geriet er auf die Gegenfahrbahn, wobei der Lenker des Fahrrades mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Volkswagen kollidierte. Aufgrund des Aufpralls verlor der 10-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Jungen, im Beisein seiner Mutter, in ein nahegelegenes Klinikum. An dem Volkswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

