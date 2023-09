POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Rollerdiebstahl gesucht

Friesenheim (ots) - Ein 10-Jähriger zog sich im Zuge eines Sturzes mit seinem Rad am Mittwochnachmittag in der "Lahrstraße" leichte Verletzungen zu. Der Junge war gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad in der besagten Straße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf eine, vor ihm fahrende, Radfahrerin überholen. Durch dieses Manöver geriet er auf die Gegenfahrbahn, wobei der Lenker des Fahrrades mit dem Außenspiegel ...

mehr