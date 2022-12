Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt falschen Polizisten fest

Berlin - Mitte (ots)

Die Bundespolizei nahm am Montag einen Mann vorläufig fest, der sich in einer S-Bahn wiederholt als Kriminalpolizist ausgab.

Gegen 15 Uhr sprach der Mann in einer S-Bahn der Linie S2 auf der Fahrt von Pankow nach Gesundbrunnen eine Reisende an, die die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung nicht trug. Die 23-jährige Deutsche ignorierte ihn zunächst und forderte ihn auf, sie in Ruhe zu lassen. Der Mann behauptete schließlich, Kriminalbeamter zu sein und verlangte den Ausweis der Frau. Sie verließ am Bahnhof Gesundbrunnen die S-Bahn und sprach Mitarbeitende der DB-Sicherheit an, die die Bundespolizei alarmierten.

Gegenüber den Polizeikräften gab der 44-jährige Deutsche dann zu, kein Polizist zu sein.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung und Amtsanmaßung ein. Der falsche Polizist kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

