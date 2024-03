Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Hausfriedensbruch in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.03.2024), gegen 01:30 Uhr, informierte die Betreiberin einer Gaststätte am Altstadtplatz die Polizei, nachdem sich ein 22-Jähriger Zugang zu ihrem Grundstück verschaffte und mehrfach an die Tür klopfte. Gegenüber den Polizeikräften zeigte sich der alkoholisierte 22-Jährige durchgehend unkooperativ und verbal aggressiv. Daher wurde er in Gewahrsam genommen.

