Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am späten Montagabend (25.03.2024), gegen 22:55 Uhr, war ein 15-Jähriger mit Inlineskatern auf der Bahnhofstraße in Richtung Rheinuferstraße unterwegs. Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr auf der Rheinuferstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke. An der Einmündung der Bahnhofstraße mit der Rheinuferstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 15-Jährigen und dem Auto. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

