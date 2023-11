Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Heudorf, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Stockacher Straße - rund 12.000 Euro Schaden (30.11.2023)

Heudorf (ots)

Aufgrund Schneeglätte ist es am Donnerstagmorgen auf der Stockacher Straße zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Eine 33-Jährige war gegen 7 Uhr auf der Stockacher Straße in Richtung Bundesstraße 14 unterwegs. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet sie in einer Rechtskurve ins Rutschen und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Audi eines 62-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro.

