Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Firmengebäude- Polizei sucht Zeugen (29./30.11.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Einbruch in ein Möbelgeschäft in der Robert-Bosch-Straße ist es im Zeitraum von Mittwoch, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 6.45 Uhr, gekommen. Gewaltsam drangen die Täter in das Gebäude ein und durchsuchten dort mehrere Büroräume. Zuvor brachen sie deren Türen auf. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei bislang noch nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Möbel Braun beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

