Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Kupferrohe von Hauswänden gerissen

Steinfurt-Bu. (ots)

Unbekannte Täter haben in Burgsteinfurt an zwei Häusern Fallrohre aus Kupfer abgerissen und gestohlen. An der Straße Citadelle entfernten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (11.12.22), 20.00 Uhr und Montag (12.12.22), 10.15 Uhr ein etwa zwei Meter langes Fallrohr aus Kupfer, das an der Hauswand befestigt war. Direkt um die Ecke, an der Straße Friedhof, gab es einen weiteren Kupfer-Diebstahl. Dort stahlen Unbekannte zwischen Sonntag, 20.00 Uhr und Montag, 08.00 Uhr ein Fallrohr von der Wand eines Hauses, das sich derzeit im Bau befindet. Die Polizei sucht Zeugen zu diesen Diebstählen und nimmt Hinweise entgegen bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

