POL-ST: Rheine, Handtaschenraub auf Kolpingstraße

Ibbenbüren (ots) - In einer Autowerkstatt an der Ignatz-Wiemeler-Straße im südlichen Gewerbegebiet ist es am Montag (12.12.22) gegen 18.30 Uhr zu einem Brand gekommen. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Feuerwehr mit rund 40 Kräften bereits dabei, den Brand zu löschen. Innerhalb der Werkstatt wurde ein Geländewagen durch das Feuer stark beschädigt. Am Wagen entstand ein Totalschaden. Auch an der ...

mehr