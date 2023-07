Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Brandstiftung an Wohnhaus im Stadtgebiet

Nastätten (ots)

Am späten Abend des 26.07.2023 wurde der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen ein Brand in der Stadtmitte von Nastätten gemeldet. Eine unmittelbar an einer Hauswand stehende Mülltonne brannte und wurde durch die zuerst am Tatort eintreffenden Polizeikräfte und einen Nachbarn abgelöscht. Die kurz darauf eintreffende Freiwillige Feuerwehr Nastätten beseitigte letzte Glutnester und klopfte den Anwohner heraus, der von dem Brand nichts mitbekommen hatte. Glücklicherweise blieb dieser unverletzt, was dem schnellen Handeln aller vor Ort befindlichen Kräfte zu verdanken war. Die Zeugin konnte unmittelbar vor Brandausbruch zwei junge Personen feststellen, die sich im Nahbereich des Brandortes befanden. Möglicherweise könnten diese Personen mit dem Brand in Verbindung stehen. Die Polizei Sankt Goarshausen bittet diesbezüglich um weitere Hinweise. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Brandstiftung gem. § 306 StGB eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell