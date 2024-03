Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 11.03.2024 und dem 14.03.2024 wurde der geparkte Opel Corsa einer 55-Jährigen in der Bahnhofstraße beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Ein unbekannter Zeuge hinterließ einen Zettel mit den Daten des Unfallverursachers am Fahrzeug der Geschädigten. Die Zeugin oder der Zeuge werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell