Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (24.03.2024), gegen 22:40 Uhr, meldete ein 29-Jähriger, dass sich seine 31-jährige ehemalige Lebensgefährtin in seiner Wohnung im Stadtteil Gartenstadt aufhalte und nicht gehen wolle. Gegenüber den Polizeikräften verhielt sich die 31-Jährige unkooperativ und weigerte sich, auch nach erteiltem Platzverweis, die Wohnung zu verlassen. Als sie aus der Wohnung geführt werden sollte, riss sie sich los und zeigte sich zunehmend aggressiv, weshalb sie gefesselt werden musste. Unterdessen solidarisierte sich der 29-Jährige plötzlich mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin und versuchte zu ihr zu gelangen, weshalb er ebenfalls fixiert wurde. Daraufhin beruhigte er sich wieder. Da die 31-Jährige sich weiterhin hoch aggressiv zeigte und sich nicht beruhigen ließ, wurde sie in Gewahrsam genommen. Weder die Polizeikräfte noch die beiden Beteiligten wurden bei dem Einsatz verletzt.

