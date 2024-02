Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person nach akut-medizinischem Notfall in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am 13.02.2024 gg. 17:15 Uhr kam es in der Winzenburger Straße in Alfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 64jährige Alfelder erlitt während der Fahrt einen akut-medizinischen Notfall, kommt dadurch von der Fahrbahn ab, touchiert hierbei zwei entgegenkommende Fahrzeuge und kommt dadurch zum Stehen. Durch Ersthelfer kann der Alfelder aus seinem Fahrzeug geborgen und bis zum Eintreffen des RTW versorgt werden. Im Anschluss wurde er ins Krankenhaus nach Alfeld verbracht. An allen drei Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und ärztlichen Versorgung wurde die Winzenburger Straße in beide Richtungen für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell