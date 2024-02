POL-HI: Berauscht und ohne Pflichtversicherung unterwegs - Polizei stoppt zwei E-Scooter-Fahrer

Hildesheim (ots) - SARSTEDT-(kri)-Zwischen dem 12.02.2024, 17:00 Uhr, und dem 13.02.2024, 09:00 Uhr, warfen Unbekannte mehrere Eier gegen die Scheibe eines Büros in der Holztorstraße in Sarstedt. In dem dortigen Schaufenster hängt eine Israel- Flagge, daher wird derzeit geprüft, ob der Eierwurf mit dieser in Verbindung steht. Es entstand kein Sachschaden. In der vergangenen Woche gab es bereits einen ähnlichen ...

