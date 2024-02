Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall - eine Person schwer verletzt, zwei Personen leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (tko) Am Dienstag, 13.02.2024, gegen 06.40 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Genthin mit seinem Kleintransporter die Hauptstraße in Richtung Rössing. In Höhe der Hausnummer 138 stieß er gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Abschleppwagen. In dem Kleintransporter befanden sich noch drei Mitfahrer im Alter von 19 bis 63 Jahren. Der 63-Jährige, der sich als Mitfahrer in dem Kleintransporter befand, wurde bei dem Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und von der FFW Nordstemmen aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde zur weiteren Behandlung einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Der 39-jährige Fahrer, der mit einer Handverletzung in die MHH verbracht wurde, stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Hiernach wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der dritte Beifahrer, 19 Jahre alt, wurde ebenfalls an der Hand verletzt, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 35.000 Euro geschätzt.

