Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung an der Mozartstraße ein. Um an das Schlafzimmerfenster zu gelangen, stellten sie eine Mülltonne unter das Fenster und öffneten es gewaltsam. Hauptsächlich durchsuchten die Einbrecher das Schlafzimmer und das Badezimmer. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck als Beute.

Marl

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 18:10 Uhr, eine Terrassentür zu einem Wohnhaus an der Stübbenfeldstraße auf. Sie durchsuchten Räume und Möbel nach Beute und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell