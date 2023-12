Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Täter sprengen Fahrkartenautomat

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein Fahrkartenautomat am Bahnhof in Haltern am See gesprengt. Ein Zeuge hatte gegen 1.45 Uhr einen lauten Knall gehört. Als er nachschaute, konnte er ein Auto sehen, das in Richtung Recklinghäuser Straße davonfuhr. Wie sich herausstellte, war der Fahrkartenautomat hinter den Gleisen (Parkplatz "Zum Ikenkamp") zerstört worden. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat selbst oder zu Tatverdächtigen machen können. Falls jemand das Auto gesehen hat bzw. Hinweise dazu geben kann, dann bitte auch bei der Polizei melden.

In letzter Zeit wurden vermehrt Fahrkartenautomaten im Ruhrgebiet und Umgebung aufgesprengt. Ein Tatzusammenhang ist möglich und ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell