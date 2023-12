Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall am Westwall. Zu dem Unfall kam es am Montagvormittag zwischen 10:20 Uhr und 11:50 Uhr. Ein schwarzer Nissan X-Trail wurde am Heck linksseitig beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen VW ID.4. Das Auto stand an der Hochlarmarkstraße in der Nähe von Garagen auf einer Freifläche. Ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro ist auf der rechten Seite im Bereich des Hecks erkennbar.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

