POL-RE: Recklinghausen: Auto ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Hertener Straße ist in der Nacht auf Dienstag ein Auto ausgebrannt. Die Polizei wurde gegen 2.10 Uhr alarmiert, nachdem Zeugen den Brand am Kreisverkehr bemerkt hatten. Die Zeugen hatten auch zwei Männer beobachtet, die von dem brennenden Auto in Richtung Innenstadt (Königswall) wegrannten. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass das Auto absichtlich angezündet wurde. Während der Löscharbeiten musste die Hertener Straße gesperrt werden. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der graue Opel vermutlich an einer Unfallflucht beteiligt war, die am späteren Montagabend auf der A43 im Bereich der Schrankenanlage passierte. An dem ausgebrannten Auto befand sich nicht nur das gleiche Kennzeichen, auch die Unfallschäden passten überein. Das Kennzeichen war gestohlen worden. Die beiden Männer, die wegrannten, wurden wie folgt beschrieben: einer etwa 1,75m groß, der andere etwa 1,80m groß, beide trugen schwarze Kleidung und schwarze Mützen. Für die weiteren Ermittlungen wurde das Auto sichergestellt. Außerdem sucht die Polizei (weitere) Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

