Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde lädt zum Vortrag ein

Varel (ots)

Der 1. Vorsitzende der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde, Rainer Schönborn, lädt zu dem Vortrag "Neue Vorschriften im Straßenverkehr!" am 11.12.2023, um 18:00 Uhr, in das Dienstleistungszentrum Varel, Karl-Nieraad-Straße 1, 26316 Varel, ein. Der Referent und Fahrschullehrer Olaf Selonke wird über die Neuerungen im Straßenverkehr berichten. Anschließend erfolgt eine Diskussionsrunde. Im Januar und Februar sind weitere Termine in Bockhorn und Zetel geplant. Es wird um eine Anmeldung bis zum 07.12.2023 bei Herrn Satthoff unter 04451 - 923122 oder bei Herrn Schnettler unter 04451 - 923181 zwischen 08-16 Uhr erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell