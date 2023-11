Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 28.11.23, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Güterstraße/Peterstraße zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines dunklen Pkw mit Wilhelmshavener Kennzeichen bedrängte eine vor ihm mit ihrem Pkw fahrende 20-Jährige durch dichtes Auffahren und Betätigen des Fernlichtes. Im Bereich der rotzeigenden Lichtzeichenanlage kam es zu einem waghalsigen Überholmanöver des dunklen Pkw. Die Insassen eines querenden rotfarbenen Kleinwagens werden in diesem Zusammenhang als wichtige Zeugen gesucht. Sie und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

