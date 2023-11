POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Wilhelmshaven (ots) - Bereits am Mittwoch, 22.11.23, gegen 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Textilhof in der Ulmenstraße zu einem Unfall. Beim Einparken touchierte eine 75-Jährige mit ihrem Ford Focus einen dort ebenfalls geparkten Pkw, Marke und Modell unbekannt. Es soll sich um ein kleines Auto gehandelt haben. Vor Ort stellte die 75-Jährige bei einer Nachschau an beiden Fahrzeugen zunächst keinen Schaden fest. ...

