Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - Zweites beteiligtes Fahrzeug gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Mittwoch, 22.11.23, gegen 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Textilhof in der Ulmenstraße zu einem Unfall. Beim Einparken touchierte eine 75-Jährige mit ihrem Ford Focus einen dort ebenfalls geparkten Pkw, Marke und Modell unbekannt. Es soll sich um ein kleines Auto gehandelt haben. Vor Ort stellte die 75-Jährige bei einer Nachschau an beiden Fahrzeugen zunächst keinen Schaden fest. Erst später entdeckte sie einen Schaden an ihrem Pkw. Es ist derzeit davon auszugehen, dass auch der zweite Pkw Schaden genommen hat. Der oder die Halterin dieses besagten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

