Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande, Cäciliengroden

Sande (ots)

Im Zeitraum Samstag 25.11.23, 20:00 Uhr bis Sonntag 26.11.23, 10:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße in Sande. Dort kollidierte der Führer eines Kraftfahrzeugs offenbar mit dem Poller an einer Fahrbahnverengung. Der Pfosten wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04461-74490 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell