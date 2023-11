Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 24.11. - 26.11.2023

Wilhelmshaven (ots)

Erste Unfälle durch Straßenglätte

Am Wochenende ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle aufgrund von Straßenglätte auf der Bundesstraße 210.

Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, befährt ein 19jähriger Mann die Bundesstraße 210 von Schortens kommend in Richtung Wittmund. Im zweispurigen Bereich, unmittelbar nach der Anschlussstelle Jever Ost, beabsichtigt er, einen Pkw zu überholen. Während des Überholvorganges kommt er aus bislang unbekannter Ursache, auf hagelbedeckter Fahrbahn, ins Schleudern und gerät in den Gegenverkehr. Er kommt demnach auf dem Gegenfahrstreifen zum Stehen. Eine entgegenkommende 21jährige Fahrzeugführerin kann einen Zusammenstoß, trotz sofortiger Vollbremsung, nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß werden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Bundesstraße 210 muss teilweise gesperrt werden. Die beteiligten Fahrzeuge, welche beide mit witterungsgerechter Bereifung unterwegs gewesen sind, waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war gegen 19:45 Uhr geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

Zu einem weiteren glättebedingten Verkehrsunfall kam es am frühen Samstagmorgen. Gegen 04:45 Uhr befuhr ein 34jähriger Wilhelmshavener die Bundesstraße 210 von Schortens kommend in Richtung Wilhelmshaven. Kurz vor dem Zubringer der BAB 29 geriet auch dieser auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, stieß gegen die Mittelschutzplanke, drehte sich um 360 Grad und kam im Anschluss auf der Bundesstraße zum Stehen. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Die Unfallstelle musste mit mehreren Funkstreifenwagen abgesichert werden. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der verunfallte Pkw noch mit Sommerreifen versehen war. Den Fahrzeugführer erwartet dementsprechend ein empfindliches Bußgeld.

Mahnwache an abgebrannter Diskothek

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr versammelten sich ca. 150 Personen an der Brandruine des ehemaligen "Twister Dance" in Sande, um so ihre Anteilnahme an der Zerstörung der Diskothek auszudrücken. In einer Community wurde dazu aufgerufen, sich zum "Twister Dance" zu begeben. Das Treffen wurde durch die Polizei begleitet, da der unmittelbare Brandort noch beschlagnahmt ist und etwaige Gesundheitsgefährdungen durch den asbesthaltigen Brandschutt nicht auszuschließend sind. Es wurden Blumen niedergelegt und Lichterketten aufgehängt. Die friedlich verlaufende Veranstaltung wurde nach etwa 1,5 Stunden beendet.

