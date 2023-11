Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel, Betrachtungszeitraum 24.11. - 26.11.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchdiebstahl/ Versuchstaten

Varel - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Wohnhäusern am Seilerweg sowie zu einem an der Haferkampstraße zu verschaffen. Die Täter hebelten an mehreren Türen vergeblich, konnten jedoch eine Tür auf diese Weise öffnen und sich dadurch Zutritt zu einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses verschaffen. Hier entwendeten sie Nahrungsmittel.

Einbruchdiebstahl

Varel - In der Nacht zum Freitag hebelten bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus am Tweehörnweg zwei Terrassenfenster auf und gelangten in das Objekt. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht derzeit noch nicht fest. Auf gleiche Weise wurde versucht, Zutritt zu einem in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen leerstehenden Wohnhaus zu erlangen. Dies gelang nicht.

Verkehrsunfallgeschehen

Zetel - Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 40-jährige Frau aus Apen befuhr zur Ereigniszeit mit ihrem Pkw Hyundai Tucson die Westersteder Straße von Neuenburg kommend in Richtung Westerstede in der Absicht, nach rechts in die Tarbarger Landstraße abzubiegen. Ein in einem BMW der 5-Reihe nachfolgender 20-jähriger Mann aus Zetel erkannte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf das vor ihm verzögernde Fahrzeug auf. Die Fahrerin des abbiegenden Fahrzeuges wurde durch den Auffahrunfall leicht verletzt. An beiden Personenkraftwagen entstand Sachschaden.

Varel - Am Samstagmorgen befuhr ein 31-jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem Pkw Audi A 3 die BAB 29 aus Oldenburg kommend in Richtung Wilhelmshaven. Kurz vor der Anschlussstelle Varel-Obenstrohe kam er aufgrund hagelbedingter Fahrbahnglätte alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer wurde vorsorglich dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Aufgrund erheblichen Sachschadens wurde der Pkw von der Unfallstelle abgeschleppt.

Varel - Am Samstagvormittag befuhren ein 37-jähriger Vareler mit seinem VW Polo und der 62-jährige Fahrer eines Kleintransporters Toyota den Kundenparkplatz eines an der Mühlenstraße gelegenen Einzelhandelsgeschäftes als der Transporter auf den vor ihm befindlichen Polo auffuhr und diesen einige Meter vor sich herschob. Während des nachfolgenden Einparkvorganges beschädigte der Transporter ein weiteres Fahrzeug. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme entstanden erhebliche Zweifel an der aktuellen körperlichen und geistigen Fahreignung des 62-jährigen Varelers, daher wurde gegen diesen ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde nach richterlicher Anordnung vorerst beschlagnahmt. Personenschäden entstanden glücklicherweise nicht.

Verkehrsunfallflucht

Bockhorn - Am Freitagnachmittag parkte ein 44-jähriger Mann aus Ovelgönne seinen Pkw Mercedes-Benz auf dem Kundenparkplatz einer Schlachterei an der Langen Straße. Während der Zeit seiner Abwesenheit beschädigte eine 53-jährige Frau aus Varel beim Rangieren ihres VW Multivan den Mercedes und entfernte sich anschließend vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Die Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Varel - Am Samstag, in der Zeit von 13:30 bis 15:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen Zaun in der Anna-Ehlers-Straße in Obenstrohe und verließ den Ereignisort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Trunkenheit im Verkehr

Varel - In der Nacht zum Sonntag wurden Beamte der Vareler Polizei aufgrund einer Fahrauffälligkeit auf einen Pkw BMW der 5-er Reihe aufmerksam und entschlossen sich, Pkw und Fahrzeug-Führer einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der 41-jährige Fahrer, welcher in Varel wohnhaft ist, nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,92 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme sowie die Weiterfahrtuntersagung. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wer kennt dieses Fahrrad? Varel - In der Nacht zum Sonntag wurde durch die Vareler Polizei ein Fahrrad sichergestellt, welches aus einem Diebstahl stammen dürfte. Wer seinen kreativ gestalteten Drahtesel wiedererkennt, kann seine Ansprüche bei der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 anmelden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell